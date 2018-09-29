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بطاقة ميزة الإلكترونية.. أول كارت وطني للمدفوعات.. يتيح سداد الأقساط والمشتريات والحصول على الرواتب.. واستخدامه قريبا دون الدخول في ماكينات الصراف الآلي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
محمد يحيى
  • البنك المركزي يطلق "ميزة" كأول بطاقة وطنية للمدفوعات 
  • تتيح سداد الأقساط ومقابل المشتريات والحصول على الرواتب
  • استخدامها قريبا دون الدخول في ماكينات الصراف الآلي

أصدر البنك المركزي المصري، أول بطاقة وطنية، وسلمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات، المنتهي مع انقضاء أغسطس الماضي؛ إذ تسمح البطاقة الجديدة تحت اسم "ميزة" التمتع بخدمات السداد والدفع الإلكتروني والحصول على الرواتب وغيرها، والتعامل بحرية داخل مصر.

ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة، فإن البطاقة الوليدة تصدر عن شركة بنوك مصر وهي معتمدة مثل خدمات فيزا وماستر كارد العالميتين؛ والسبب الرئيسي لإصدارها هو التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للجمهور والتحول للنظام اللا نقدي، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز مبادرة الشمول المالي و زيادة التعامل عبر الموبايل و الانترنت البنكي.

وذكر المصدر أن الشركات والأفراد الطبيعيين يمكنهم الحصول على تلك البطاقات والتعاملات المصرفية المتنوعة سواء المشتريات و سداد الاقساط و الحصول علي الرواتب الخاصة بالموظفين، إذ يسعي البنك المركزي لتفعيل العمل بتلك البطاقات خلال شهرين، مع القيام بعدة تطويرات علي الكارت بحيث يتم استخدامه بدون الدخول في ماكينات الصراف الآلي ATM، اعتبارا من يونيو المقبل؛ لضمان سرعة أكبر لكافة العمليات الخاصة بحائزيه، كما انه يمتاز بأعلى درجات الأمان والتشفير لمنع اختراقه.

وقال المهندس أيمن اسماعيل، وكيل محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات صحفية، إن هناك إجراءات لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للجهاز المصرفي بحيث يكون قادرا على تنويع خدماته المقدمة للجمهور بما يلبي احتياجاته، إذ يقوم البنك المركزي بتطوير قاعدة بيانات الشمول المالي، وحصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة لتلك المبادرة.

وذكر أن البنك وضع مستهدفات سنوية للبنوك المرخص لها بخدمات الهاتف المحمول لزيادة حسابات العملاء لديها بما يتناسب مع جميع الفئات المستخدمة لوسائل الدفع الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تجري استعدادات داخل الجهاز المصرفي، شملت بنوك "قناة السويس والأهلي المصري والقاهرة والمصرف المتحد ومصر"؛ لإعادة النظر في الميكنة الالكترونية للخدمات المصرفية، وتفعيل خدمات الانترنت البنكي، ومستويات الخدمات المقدمة لجذب شرائح جديدة من العملاء ضمن مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

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