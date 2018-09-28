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أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:49 م
صدى البلد
أسامة علي
عبر الفنان الشاب أحمد مالك عن سعادته البالغة لاختياره ضمن أعضاء لجنة التحكيم للأفلام القصيرة من قبل إدارة مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية.

وأكد مالك خلال تصريحات تليفزيونية أنه تعلم الكثير من تجربته ضمن أعضاء لجنة التحكيم، مشيرا إلى أن نسبة الشباب المشاركين فى صناعة الأفلام بمصر من الشباب وصلت 70%.

وتابع: "توترت عندما عرفت أنني سأكون عضو لجنة تحكيم وقمت بالاستعانة بصناع الأفلام اللى شاركوا في مهرجانات كبيرة وكانوا ضمن أعضاء لجان التحكيم ونصحوني بقبول العرض لأكون ممثلا للشباب للتعبير عن فكر الشباب المعاصر".

الجدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام اليوم الجمعة.

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