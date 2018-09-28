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فن

النجم أوين ويلسون يصل ختام مهرجان الجونة بصحبة وزيرة السياحة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وصل النجم العالمى أوين ويلسون إلى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى بصحبة وزيرة السياحة رانيا المشاط، وذلك بعد حضوره نقاش مع الجمهور مساء اليوم أدارته الفنانة بشرى.

وتطرق النقاش الذي حضره عدد قليل من الممثلين المصريين وعلى رأسهم أحمد الفيشاوى وزوجته، إلى مشوار الممثل الشهير وكواليس عمله مع بعض النجوم ومنهم جاكى شان، كما تحدث عن ذكرياته فى الأقصر.

وتوفر منصة الجونة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، يقومون بدورهم بمساعدة صناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي بمشاركة العديد من الجهات المانحة للدعم المادي.

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