محافظ شمال سيناء يتعهد بحل مشكلة الكهرباء بالشيخ زويد ورفح خلال أسبوع

تعهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أنه يتم خلال أسبوع حل مشكلة الكهرباء بالشيخ زويد ورفح، وأنه يعتذر لأهالى الشيخ زويد عن ما يعانونه، واعدًا بحلول قريبة.



وأشار المحافظ إلى وجود مخطط لتطوير مدينة العريش وأنه لا نية لإزالة للشاليهات، وأنه يولى ملفي التعليم والصحة أهمية خاصة.



أوضح شوشة أنه توجد أولوية لرعاية الأهالى من الشيخ زويد ورفح فى كل مكان، وهناك حصر شامل لهم، وأنه جار مراجعة كشوف تعويضات الزراعات، وجار أيضًا مراجعة وتقديم الطعون وخلال 15 يوما سيتم صرف التعويضات بعد مراجعة الطعون.



أكد محافظ شمال سيناء أنه تم الانتهاء من بناء عدد من المساكن لأهالى الروضة يتم افتتاحها فى أكتوبر وأن تعويضات شهداء الروضة موجودة، لكن الأوراق المطلوبة لمن لم يصرف لم تستكمل، لافتا أنه تم صرف مبلغ 26 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير القادرين في مراكز شمال سيناء.



وعن قضية محطات الوقود ومنظومة صرف الحصص، قال شوشة ليست كل الحلول المقترحة لحل مشكلة البنزين قابلة للتطبيق وأنه تم حل جزء من مشكلة الوقود للسيارات الملاكى بصرف 30 لترا لمدة أسبوعين، وجار تقييم تجربة توزيع الوقود.