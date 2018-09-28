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يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:55 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
هاني حسين
أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وأضافت يسرا في تصريحاتها التليفزيونية على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "كل سنة ومهرجان الجونة طيب وناجح والناس تجيلك من كل أنحاء العالم ونستمر في إنتاج سينما جيدة".

وتابعت: "لا يوجد مقارنة بين أغنية 3 دقات والعالم جونة، لأن أغنية 3 دقات لم تكن مخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، على عكس أغنية العالم جونة".

وأشارت يسرا إلى أن 3 دقات حالة مختلفة وتحتل مكانة خاصة في قلوب محبيها، ولكن أغنية العالم جونة كانت إستعراض ذكرني بفيلم ماما ميا".

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