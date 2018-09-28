رسميًا.. اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بنسبة 87%

اعتمدت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي لائحة النظام الأساسي الخاصة بالقلعة الحمراء وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.



وبلغ عدد الأعضاء المشاركين بالجمعية العمومية غير العادية 17047 عضوًا، حيث جاءت الأصوات الباطلة 139 وبالموافقة 13921 عضوًا.



وشارك في عمومية الأهلي غير العادية العديد من الرياضيين والفنانيين حرصًا منهم على المشاركة في الجمعية العمومية الخاصة بالفريق الأحمر.

