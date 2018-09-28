منى زكي ترفض التسجيل مع خالد منصور: صوتي رايح

رفضت الفنانة منى زكي التسجيل مع المذيع خالد منصور خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك في اللقاءات المخصصة للفنانين على السجادة الحمراء قبل التوجه إلى مسرح الحفل.



وعندما طلب منها خالد منصور تسجيل لقاء، قالت له منى زكي: «بس أنا صوتي رايح»، في إشارة منها لعدم قدرتها على التحدث أمام الكاميرا لمدة طويلة.



ووصل عدد كبير من نجوم الفن منهم: منى زكي وليلى علوي وأحمد مالك وصبا مبارك، وإياد نصار وريهام عبد الغفور وياسمين صبري، وآخرون، فى حين وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.