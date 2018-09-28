التصديق على تولي مرشح ترامب المتهم بالاعتداء الجنسي رئاسة المحكمة العليا

فاز بريت كافانو مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا اليوم الجمعة، في تصويت لجنة العدل بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث صادقت اللجنة على ترشيحه، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وحصل كافانو على أصوات 11 عضوا جمهوريا في اللجنة مقابل معارضة 10 أعضاء ديمقراطيين صوتوا ضد خيار الرئيس دونالد ترامب.



وعقب إعلان ترامب ترشيح كافانو للمحكمة العليا واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، حيث قالت كريستين بلاسي فورد وهي أستاذة جامعية إن كافانو اعتدى عليها جنسيا قبل 36 عاما، مضيفة أن كافانو وصديقا له حبساها في غرفة نوم خلال حفل صغير في واشنطن في صيف 1982.



وقالت إن كافانو تحرش بها عندما كانت في الـ 15 وكان هو في الـ 17، مؤكدة أن هذا الاعتداء المزعوم أثر على حياتها بشكل كبير.



ووجهت نساء أخريات اتهامات لكافانو بالتحرش، بينما نفى كافانو الاتهامات واتهم أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بـ "تدمير عائلته وسمعته الطيبة لأغراض سياسية".