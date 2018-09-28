إيناس عبد الدايم تبحث دعم التبادل الثقافي مع الأردن

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المعهد الوطني للموسيقى، بالعاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقبالها، ريم عريضة، مندوب مؤسسة الملك الحسين والمعهد الوطني للموسيقى، وصخر حتر رئيس قسم الموسيقى العربية بالمعهد، ورنا رزق الله نائب مدير المعهد.



وأشادت عبد الدايم بالجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة في مجال الثقافة والفنون، والسعي للحفاظ علي التراث والموروث الموسيقي العربي، ونقله إلى الأجيال الجديدة.



وبحثت عبد الدايم خلال الزيارة سبل دعم التبادل الثقافي بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المواهب الفنية، واكتشاف المبدعين في كافة المجالات الفنية، ودعم النشء ثقافيا وفنيا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بالإضافة إلى دراسة امكانية اقامة أسبوع ثقافي وفني في البلدين .