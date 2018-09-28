عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد تمارا وسيلين بحضور لاعبي الأهلي.. صور

أقام عماد متعب لاعب النادي الأهلي وزوجته يارا نعوم، عيد ميلاد مزدوج لابنتيهما سيلين وتمارا مع عدد من لاعبي النادي الأهلي.



وشارك وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي، محبيه عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، صور من حفل عيد الميلاد ووجه التهنئة قائلا: متعب ابو البنات عيد ميلاد تمارا وسيلين.



حفل عيد الميلاد حضره محمد ناجي جدو لاعب الجونة، ومحمد شوقى لاعب الأهلى السابق، ومحمد هانى، وحسام عاشور، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ووليد سليمان.