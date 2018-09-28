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فن

نجوم الفن يشاركون في ختام مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
محمد نبيـل
شارك عدد من نجوم الفن، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، المقام على مسرح المارينا، ومنهم يسرا، أحمد الفيشاوى، رانيا يوسف، نيللي كريم، إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور، رشا مهدى، شيرين رضا، مي عمر، أروى جودة، ماجد المصري.

كما وصل أيضا منى زكي وليلى علوي وأحمد مالك وصبا مبارك نصار وريهام عبد الغفور وياسمين صبري، وأخرون، فى حين وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويسعى مهرجان الجونة السينمائي؛ إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخله مسابقات رسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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