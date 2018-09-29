نائبة: لا يمكن الحكم على النظام التعليمي الجديد بعد مرور أسبوع من الدراسة

قالت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إنه لا يمكن بأى حال الحكم على مدى نجاح أو فشل منظومة التعليم الجديدة، بعد مرور أسبوع فقط على تطبيقها، وإن كانت هناك بعض السلبيات التي يمكن أن يتم تلافيها مع مرور الوقت.



وأضافت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تحقيق المنظومة التعليمية الجديدة نجاح بنسبة 50%، خلال عامها الأول، يعد انجاز كبيرة، مشيرةً إلى أن الضغط الذي شهدته وزارة التعليم مؤخرًا كان متوقعًا، غير أنه يجب على الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، المضي قدمًا لاستكمال المشروع الذي بدأه.



وأوضحت عضو لجنة التعليم، بالبرلمان، أن هناك بعض السلبيات التي رصدتها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، وهي كثافة الفصول فى بعض المدارس والتزاحم، الذي يعود لسوء إدارة من المسؤولين فى كل مدرسة، إضافة إلى نقص المعلمين فى بعض الإدارات، وهي مشاكل بسيطة يمكن التغلب عليها.



كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد استنكر ظاهرة الصور الملفقة والشائعات والفيديوهات القديمة والتربص وتجاهل كل محاولات التطوير مع بدء العام الدراسى الجديد.