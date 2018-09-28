هند صبري: السينما بتخلينا أكثر آدمية

أبدت الفنانة هند صبري، سعادتها بمشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.
وأضافت هند صبري في تصريحاتها التليفزيونية على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "المهرجانات في غاية الأهمية، والسينما بتخلينا أكثر آدمية".
وتابعت: "أشارك في الأفلام القصيرة بدون مقابل، لتدعيم صناع السينما الصغار المفتقرين إلى الإمكانات الكبيرة.. سأشارك في فيلم سينمائي في مصر وآخر في تونس، بالإضافة إلى عمل درامي في رمضان".
وأضافت هند صبري في تصريحاتها التليفزيونية على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "المهرجانات في غاية الأهمية، والسينما بتخلينا أكثر آدمية".
وتابعت: "أشارك في الأفلام القصيرة بدون مقابل، لتدعيم صناع السينما الصغار المفتقرين إلى الإمكانات الكبيرة.. سأشارك في فيلم سينمائي في مصر وآخر في تونس، بالإضافة إلى عمل درامي في رمضان".