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تعليم المنوفية عن تطوير مدرسة الشهداء الفنية: إنه واجبنا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
توك شو
عقب أحمد سويد مدير التعليم الفني بالمنوفية، على تطوير مدرسة الشهداء الثانوية بنين بالمنوفية، قائلا: "ده واجبنا".

وأشار "سويد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"،، إلى أن التعليم الفني يشهد طفرة، مضيفًا أن هناك اهتماما كبيرا من مسؤولي التعليم بالمدارس خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن 2019 عام العلم، لافتا إلى أن جميع المدارس تشهد عمليات صيانة، وأصبحت في مستوى متقارب ويليق بالطلاب.

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