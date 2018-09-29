نائب: لا يمكن قياس رضي الرأى العام عن التعليم من السوشيال ميديا

قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن الأسبوع الأول من النظام التعليمي الجديد، خطوة جيدة على طريق النجاح، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود بعض السلبيات، إلا أنه شئ طبيعى، ويمكن تلاشيه مع مرور الوقت.



وأكد "ندا" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على أن آثار المنظومة التعليمية الجديدة لن تظهر بوادرها إلا بعد شهرين أو ثلاثة من بداية تطبيقها، مضيفًا بأنه يجب أن يكون هناك تقبل وتأقلم من جانب أولياء الأمور والطلاب على النظام الجديد.



وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن الرأى العام لا يتم قياسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي واجهته وزارة التعليم مؤخرًا، على الميديا، لا يعتبر مقياسًا حقيقيًا لرأيهم فى المنظومة التعليمية الجديدة.



كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد استنكر ظاهرة الصور الملفقة والشائعات والفيديوهات القديمة والتربص وتجاهل كل محاولات التطوير مع بدء العام الدراسى الجديد.