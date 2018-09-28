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النقل: الأطفال في عنينا ولا بد من حمايتهم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
توك شو
قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، تعليقا على مقطع فيديو يرصد وجود منطقة خطرة على السكك الحديدية بعزبة الدوار بالفيوم، الذي يعرض حياة مئات الأطفال للخطر، إن إنشاء مزلقان فى هذه المنطقة سوف يضر بسير القطارات.

وأضاف عز، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة: "الأطفال في عنينا ولابد من حمايتهم، ولكن لو تم عمل مزلقان في هذه المنطقة سيضر بعملية سير القطارات، حيث يوجد مزلقانين في منطقة قريبة من عزبة الدوار، بالإضافة إلى وجود قرار وزاري يمنع إنشاء مزلقانات جديدة".

ولفت إلى أنه تقرر إنشاء كوبري مشاة أو نفق لأهالي تلك المنطقة، مؤكدا أن حماية الأرواح مسئوليتهم.

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