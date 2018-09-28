أسامة الأزهري يكشف سرا جديدا عن أهرامات الجيزة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الإمام الموفق عبداللطيف البغدادي سنة 600 هجرية يسجل أنه رأى على الهرمين العظيمين من الكتابات المنقوشة ما لو نقلت في صحف لزاد عن 10 آلاف.



وأشار الأزهري خلال حديثه عن "الموفق عبداللطيف البغدادي" عبر برنامجه "رؤى" على فضائية" دي إم سي" إلى أنه من 800 سنة كانت هيئة الهرم مختلفة تمامًا، فكانت أبهى وأجمل وأكمل وظل على مدى 4 قرون، محتفظا بطبقته الخارجية الملساء المنقوشة بنقوش تسجل عجائب الفنون والعلوم.



وأضاف أنه لو زالت هذه الطبقة من النقوش موجودة حتى الآن، لرأيناه كم من العلوم والمعارف عن نمط هذه الحضارة.

