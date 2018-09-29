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برلمان

نائب يشيد بجهود مصر في تقليل فواقد مياه حوض النيل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
النائب ماجد أبو الخير
النائب ماجد أبو الخير
عبد الرحمن سرحان
قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، إن أوغندا يعتبر حليف استراتيجي قوي بالنسبة لمصر، وتربطنا علاقة قوية بهم، على كافة الأصعدة، مشيدًا بإعلان الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية لإنشاء 5 سدود بأوغندا.

وأضاف "أبو الخير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن تنظيم المياه مع دول حوض النيل أمر هام بالنسبة لنا، ومن الضروري أن نكون شركاء، لوضع اتفاقيات وخطط، من شأنها توفير المياه وتقليل الفواقد، بمياه النيل.

كانت قد أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، عن اتفاق لإنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة من أوغندا، الخميس، ضمن المشروعات الثنائية بين البلدين.

وتم تدشين مشروع بناء السدود بسعة لن تزيد عن 10 آلاف متر مكعب للخمسة سدود، كما يطلق عليهم "خزانات الأدوية"، بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار.

ويأتي المشروع ضمن إطار التعاون بين مصر وأوغندا، نظرا للمخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كسيسي على مدار 20 عاما من جراء موجات الفيضانات الكثيفة المتتابعة، والتي يعد من أعنفها موجات فيضانات 2014، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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