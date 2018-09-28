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حوادث

العثور على جثة سائق توك توك مذبوحا بالبحيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" مذبوح أمام عزبة الشيمي بمركز "حوش عيسى" حيث عثر الأهالي علي جثة شاب بالعقد الثالث من العمر، مذبوح أمام عزبة الشيمي، في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسي، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور علي جثة شاب مذبوح، أمام عزبة الشيمي بدائرة المركز في ظروف غامضة.

وعلى الفور؛ انتقل ضباط المباحث  لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب "سلامة.ع.ا "، 30 عاما سائق دراجة بخارية "توك توك"، ومقيم بعزبة الركوة بدائرة مركز حوش عيسي، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام بحوش عيسى.

ووجه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الحادث، تحت إشراف اللواء محمد انور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم خيري عبادة رئيس فرع البحث الجنائي.

وتحرر عن المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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