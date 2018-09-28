ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالبساتين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:56 م
النائب أحمد الجزار
النائب أحمد الجزار
فريده محمد
نجح النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الحرادنة وأبو العلا بمركز شباب البساتين، بتسليم الكفن لإنهاء الخصومة بشكل نهائي بعد نزاع استمر لسنوات.

وأكد "الجزار" خلال جلسة الصلح، أن إنهاء النزاع والصراع يأتي لحقن الدماء بين المصريين، ولنشر الخير والتسامح بين أبناء البساتين والتي يسكن بها المئات من العائلات المتجذرة الأصيلة من عشرات السنين ويجمعهم الحب والتعاون والقيم الأخلاقية العظيمة التي تقضي على أي فتنة تنشب بينهم.

وحضر الصلح لفيف من الشخصيات الدينية والقيادات الأمنية بمحافظة القاهرة والنائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب عن دار السلام، ورئيس مباحث البساتين على فيصل، ورئيس حي البساتين والعديد من أهالي البساتين الكرام.

ترشيحاتنا

حسام غالي يتعرض لموقف محرج أثناء التصويت على لائحة الأهلي.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

ليلى علوي عن إطلالتها في مهرجان الجونة: فستاني من دولابي.. فيديو

شركة الغاز الطبيعي تخلي مسئوليتها عن انفجار عقار حلوان.. صور

دينا الشربيني تكرر نفس الخطأ بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة.. صور

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

أسامة الأزهري يكشف سرا جديدا عن أهرامات الجيزة

تحطم أغلى طائرة عسكرية أمريكية.. فيديو

تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير
تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو
يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو
أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟