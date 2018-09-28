نائب ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالبساتين

نجح النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الحرادنة وأبو العلا بمركز شباب البساتين، بتسليم الكفن لإنهاء الخصومة بشكل نهائي بعد نزاع استمر لسنوات.



وأكد "الجزار" خلال جلسة الصلح، أن إنهاء النزاع والصراع يأتي لحقن الدماء بين المصريين، ولنشر الخير والتسامح بين أبناء البساتين والتي يسكن بها المئات من العائلات المتجذرة الأصيلة من عشرات السنين ويجمعهم الحب والتعاون والقيم الأخلاقية العظيمة التي تقضي على أي فتنة تنشب بينهم.



وحضر الصلح لفيف من الشخصيات الدينية والقيادات الأمنية بمحافظة القاهرة والنائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب عن دار السلام، ورئيس مباحث البساتين على فيصل، ورئيس حي البساتين والعديد من أهالي البساتين الكرام.