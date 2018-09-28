حمدي رزق يرثي جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته

رثا الإعلامي حمدي رزق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكري وفاته ال48 قائلا "عاش جمال عبد الناصر في مماته".



أوضح رزق خلال تقديمه برنامجه "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن عبد ناصر رقم صعب في المعادلة المصرية ولا ينسي، وقد هز الكرة الأرضية بحماسه وقراراته التي اتخذها خلال فترة حكم مصر.



وأشار رزق، إلي أن المصريين يقفون إجلالا واحتراما لذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.