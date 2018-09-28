ليدي جاجا: برادلي كوبر منعني من وضع مكياج في فيلم A Star is born

قالت النجمة العالمية ليدي جاجا، إن بطل ومخرج فيلم a star is born برادلي كوبر منعها من وضع أي مستحضرات تجميل خلال تصوير دورها في العمل.



وأضافت ليدي جاجا خلال حضورها في برنامج Graham Norton، أن كوبر طلب منها أن تعتمد على جمالها الطبيعي بعيدا عن التكليف لأن شخصية الفيلم تتطلب ذلك.



وحقق فيلم "A Star Is born" إشادات نقدية في عدد من الصحف العالمية بعد عرضه خارج المنافسة في الدورة الـ 75 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبالأخص حول تميز برادلي كوبر في أول تجربة إخراجية له في السينما الأمريكية.



وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأمريكية والعالمية 5 أكتوبر المقبل.