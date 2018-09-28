ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليدي جاجا: برادلي كوبر منعني من وضع مكياج في فيلم A Star is born

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
قالت النجمة العالمية ليدي جاجا، إن بطل ومخرج فيلم a star is born برادلي كوبر منعها من وضع أي مستحضرات تجميل خلال تصوير دورها في العمل.

وأضافت ليدي جاجا خلال حضورها في برنامج Graham Norton، أن كوبر طلب منها أن تعتمد على جمالها الطبيعي بعيدا عن التكليف لأن شخصية الفيلم تتطلب ذلك.

وحقق فيلم "A Star Is born" إشادات نقدية في عدد من الصحف العالمية بعد عرضه خارج المنافسة في الدورة الـ 75 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبالأخص حول تميز برادلي كوبر في أول تجربة إخراجية له في السينما الأمريكية.

وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأمريكية والعالمية 5 أكتوبر المقبل.

ترشيحاتنا

تارا عماد وعائشة بن أحمد ومي سليم يخطفن الأنظار بختام مهرجان الجونة

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

كلمة مؤثرة لـ الخطيب بعد إعلان لائحة النظام الأساسي للأهلي.. فيديو

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

ليلى علوي عن إطلالتها في مهرجان الجونة: فستاني من دولابي.. فيديو

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو

الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو

مصرع وإصابة 8 فى انفجار ماسورة غاز بحلوان

أحمد ناجي عن النادي الأهلي: لحم كتافنا من خيره.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير
تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو
يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو
أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟