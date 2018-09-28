إقبال على جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب

حظي جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض عمان الدولي للكتاب، بإقبال واسع من زوار المعرض، الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.



يتضمن جناح المجلس في المعرض مجموعة متميزة من الإصدارات لعدد من كبار العلماء والكتاب والمفكرين، تم إعدادها بالتعاون مع مكتب تحقيق التراث بالأزهر الشريف، وتركز على التعريف بالفكر الإسلامي الوسطي، ونشر قيم التعايش والسلام والحوار بين الأديان، باعتبارها من أهم الأهداف التي يقوم عليها المجلس.



ومن أهم الإصدارات التي يقدمها الجناح لزواره كتاب (التراث والتجديد)، و(نظرات في فكر الإمام الأشعري) لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، و(الحب في القرآن الكريم) للأمير غازي بن طلال، و(التفسير الواضح) لمحمد محمود حجازي، و(الفكر الديني وقضايا العصر)، للدكتور محمود حمدي زقزوق.



وحظيت إصدارات المجلس عن عروبة القدس وموقف الأزهر من القضية الفلسطينية، وأعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس برواج كبير بين زوار المعرض.



وأبدى الزوار إعجابهم بتميز تصميم الجناح، الذي يعبر عن التراث الإسلامي، ويتضمن أماكن تتيح للزوار الاطلاع على إصداراته، بينما يعمل القائمون على الجناح على تعريف زوار المعرض بأهداف المجلس وجهوده في نشر السلم العالمي ومواجهة التطرف والإرهاب.



يذكر أن مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه شيخ الأزهر الشريف، شارك في الفترة الأخيرة في عدد من معارض الكتب العربية والعالمية، من بينها معرض القاهرة، ومعرض الرباط، وأبوظبي، وموسكو، وإندونيسيا، ومن المنتظر أن يشارك في الأيام القادمة في معارض الشارقة وفرانكفورت، وغيرها من المعارض، باعتبار هذه المعارض فرصة هامة لنشر الفكر الوسطي، وتبادل الأفكار والثقافات بين قادة الفكر حول العالم.



