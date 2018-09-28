محمد فؤاد: حضانة الطفل تستخدم كسلاح ضد الرجل وتمنعه من رؤية أبنائه

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أزمة قانون الأسرة تحتدم في 3 نقاط، هي ترتيب حضانة الطفل، سن الحضانة، والرؤية، وهي ما تمثل نزاعا كبيرا بشأن القانون.



وأوضح فؤاد، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق، لبرنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك اتفاقا عاما بين الناس على قلة العائد المادي من النفقات وصعوبة الإجراءات القضائية للقانون.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حضانة الطفل تستخدم كسلاح في بعض الأحوال ضد الرجل، وقد يُحرم من رؤية الطفل، خاصة إذا اشتد الخلاف بين الأب والأم.