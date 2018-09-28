المصري يتعادل إيجابيا مع طلائع الجيش بالدوري الممتاز.. فيديو

تعادل فريق الكرة الاول بنادي المصري البورسعيدي مع منافسه فريق طلائع الجيش بهدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.



تقدم المصري عن طريق المهاجم الفلسطيني محمود وادي بالدقيقة 23، وعاد فريق طلائع الجيش للتعادل عن طريق اللاعب محمد رزق بالدقيقة 45.



وبهذه النتيجة وصل المصري البورسعيدي الي النقطة الـ10 بالفوز في مباراتان والتعادل في 4 مباريات، كما وصل فريق طلائع الجيش للنقطة الـ9 بالفوز في مباراتان والتعادل في ثلاث.