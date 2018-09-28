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رياضة

خالد مرتجى: اللائحة تحصن النادي الأهلي وأعضاءه

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عبر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته البالغة باعتماد مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي، بعدما وافق عليها أغلبية الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة.

وقال مرتجي، عقب إعلان النتيجة الرسمية: “طوال عمرى لم أخسر أي رهان على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي.. حضورهم اليوم بهذه الأعداد؛ أثبت أن ثقة مجلس الإدارة بهم لم تأت من فراغ”.

وتابع: “اللائحة الجديدة تمثل حصانة وحماية وأمان للنادي الأهلي وأعضائه. وما يجعلها لائحة تاريخية؛ هو أنها لم تشكل من قبل مجلس الإدارة، وإنما شارك فيها كل أبناء الأهلي”.

واختتم مرتجي حديثه،: "أعتقد أنه منذ بداية العمل على إعداد مشروع اللائحة الجديدة وحتى نجاحها اليوم، كل هذه الفترة تعتبر طفرة كبيرة في تاريخ الأندية المصرية، وسبق كبير لم يصل إليه أي نادٍ أو منشأة رياضية من قبل”.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، قد أعلنت أن العدد الإجمالي للحضور بلغ ١٦١٣٨ عضوًا، ونجاح مشروع اللائحة الجديدة، بعدما وافق عليها ١٣٩٢١ عضوًا بنسبة ٨٧٪، بينما لم يوافق عليها ٢٠٧٨ عضوًا بنسبة ١٣٪، علما بأن الأصوات الصحيحة بلغ ١٥٩٩٩ صوتًا، والأصوات الباطلة بلغت ١٣٩ صوتًا.

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