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برلمان

أبو الخير يعلن ترشحه لـ وكالة الشئون الأفريقية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب ماجد أبو الخير، عضو البرلمان، عن ترشحه لوكالة لجنة الشئون الأفريقية، وذلك بدور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه فى الثاني من أكتوبر المقبل، وفقا للقرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "أبو الخير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة من الملفات التى يضعها فى أولوياته خلال المرحلة المقبلة، منها ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم، إضافة إلى وجود تفاعل حقيقي، من شأنه تحقيق أهداف مصر التنموية بالقارة السمراء.

كان النائب ماجد أبو الخير، قد تقلد وكالة اللجنة، خلال دورها الانعقادي الثالث.

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