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فن

يوم الدين يحصد جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
محمد نبيـل
قدم المخرج العالمى عبد الرحمن سيساكو عضو اللجنة الإستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائى جائزة سينما من أجل الإنسانية والتى تمنح عن طريق تصويت الجمهور.

وقال سيساكو إنه سعيد بأن يعلن عن فوز فيلم "يوم الدين" للمخرج المصرى أبو بكر شوقى، والذى عرض بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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