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رياضة

الكفرواي: كل الشكر للمشاركين بعمومية الأهلي والرافضين للائحة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وجه إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، بعد حضورهم، اليوم، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي.

وأضاف الكفراوي، أنه يوجّه الشكر أيضا لمن حضر ورفض اللائحة؛ لأنه يعكس مدى حرصه على المشاركة في صناعة “دستور الأهلي” مؤكدًا أنه سيتم وضع جميع الملاحظات في الاعتبار لتوفير جميع مطالب أعضاء الجمعية العمومية وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سعيد بالحضور الكبير، اليوم، من أعضاء العمومية لإقرار النظام الأساسي، قائلا: "اليوم كان تاريخيًا، والجميع تواجد من أجل اعتماد مشروع اللائحة، والمساهمة في اعتماد دستور جديد للنادي".

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