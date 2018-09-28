سامح شكري: زيارة الرئيس المرتقبة إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للعلاقات

بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كافة المجالات، وأن الاستعدادات تجرى لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح.





وأردف أبو زيد أن الوزيرين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شكري اهتمامنا بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع المشترك، مشيرًا إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية برئاسة وزيري التجارة والصناعة.





كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا الصدد.





واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين أوليا اهتماما كبيرا خلال لقائهما لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد شكري ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا، والعمل من أجل الحيلولة دون تقسيم أي منهما؛ ضمانا لاستقرار المنطقة، منوهًا بأهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين من إدلب.



