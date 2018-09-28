مصر تشارك في صياغة بيان دولي حول سوريا

نشر حساب مكتب التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع "تويتر"، تغريدة، تضمنت نص بيان صادر عن حكومات "مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" حول سوريا.



وجاء في البيان: "ندعو الأمم المتّحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى عقد لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، في أسرع وقت ممكن، لكي تبدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأسس من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".



وأضاف البيان: "إننا نؤكد على التفويض الواضح الممنوح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة من قبل الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية، ونشجع كافّة الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد عقدها".