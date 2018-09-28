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فن

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى قصير تذهب إلى ما تعلاش على الحاجب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:01 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
محمد نبيـل
حصد فيلم ما تعلاش على الحاجب على جائزة أفضل فيلم عربى قصير وهو من إخراج تامر عشرى، وبطولة أسماء أبو اليزيد.

وضمت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في عضويتها المخرجة الجورجية آنا أوروشادزة التي فاز فيلمها "أم مخيفة" بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمبرمجة النمساوية دوريس بور، والممثل الفلسطيني الحائز على جائزة أفضل دور بمهرجان فينيسيا.

الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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