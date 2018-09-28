وزير المالية لـ صدى البلد: منفتحون على كل الدول الأجنبية لطروحات السندات الدولية.. نستهدف 6 مليارات دولار بنهاية 2018.. الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات

الدكتور محمد معيط، وزير المالية:

منفتحون على كل الدول الأجنبية لطروحات السندات الدولية

الدولة حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات

نستهدف 6 مليارات دولار من السندات الدولية بنهاية العام



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة منفتحة على كل الدول الأجنبية لطروحات السندات الدولية والعودة للأسواق العالمية.



وأكد "معيط" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الوزارة تدرس الوقت المناسب لطرح سندات آسيوية وأوروبية بما في ذلك سندات الساموراي، مؤكدا أن عملية الطرح تسير وفقا لاستراتيجية واضحة ومحددة وفقا لاحتياجاتنا غير أن موعدها لم يتم تحديده بعد.



وأشار الوزير إلى أن الدولة في الوقت الراهن حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم.



ولفت معيط إلى أنه يتم تعديل أي قوانين أو لوائح اتضح من الواقع العملي أنها في حاجة إلى إعادة النظر فيها مثل الضريبة العقارية التي نسعى إلى تبسيط إجراءاتها ويتم حاليًا إعادة النظر في القانون.



وتستهدف وزارة المالية نحو 5 و6 مليارات دولار من السندات الدولية قبل نهاية 2018، بغرض دعم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.



أكد معيط أن الوزارة لم تحسم قرار تثبيت او تغير سعر الدولار جمركيا خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا ان وزارة المالية تختار القرار المناسب للاقتصاد في ذلك الملف.



كشف معيط في اتصال هاتقي مع "صدي البلد" أن عملية سعر صرف الدولار أو العملات العربية والأجنبية جمركيا، تتم وفقا للجنة فنية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لاختيار أنسب القرارات المتعلقة بعملية تحديد سعر العملة المتداولة في عمليات الاستيراد والتصدير عند عمليات التقدير الجمركي علي البضائع والسلع الواردة من وإلي المنافذ الجمركي، بعد الاخذ في الاعتبار سعر العملات المحددة من الجهاز المصرفي .



ومع اجراء البنك المركزي تعويم العملة في نوفمبر 2016، واستقرار اسعار صرف العملات الأجنبية بعد القضاء علي الأسواق الموازية للعملة؛ بدأت وزارة المالية في تثبيت سعر صرف الدولار جمركيا من 16.5 جنيه شهريا، ليتم تخفيضه و استقراره علي مدي 8 شهور سابقة عند 16 جنيها.