اسلسكا تخرج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الماجستير MBA

أقامت جامعة اسلسكا «ESLSCA Business School»، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الماجستير المهني «MBA».



جاء ذلك في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وسيدراك زاءيري، أمين عام الحزب الحاكم بأوغندا، وشقيق الرئيس موسيفين، وضيف الشرف دكتور كارلوس جيمنير، نائب رئيس شركة بلانتيا الإسبانية، والدكتور طه عبد الله، رئيس الجامعة الفرنسية الأهلية، والدكتور محمد المصري، ممثلًا للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، مصطفى هديب الذى كان لفترة طويلة جزء من قيادة اسلسكا.



وشدد الدكتور محمد الحناوي، رئيس جامعة «اسلسكا»، خلال كلمته، على ضرورة مواكبة عصر التقدم والتفوق والتطوير، حتى يمكن التعامل مع كل ما يستجد، خاصة في ظل الثورة الصناعية، التي كانت بدايتها نهاية القرن السابع عشر، مرورًا بثورة الآلات التجارية إلى الكهرباء، وعصر الكمبيوتر واستخداماته ونهاية بثورة الذكاء الاصطناعي والروبوت والنانو تكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والمركبات ذات القيادة الذاتية كوسيلة لتحفيز الخريجين.



وطالب «الحناوي» بضرورة دخول مصر عصر الذكاء الاصطناعي والروبوت، والاهتمام بالتعليم، مناشدًا الخريجين بمواصلة تعليمهم وتدريبهم لمواكبة التطور في هذا العصر.



وأكد على المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، في كلمته أن هناك العديد من النقابات يعتبرهم شركاء فى النجاح، مشيرًا إلى أن البرنامج الحكومي الذي آمنت به قيادات اسلسكا، والذي يقضي بتدريب 1500 قيادة حكومية منهم 300 سوف يكونوا وزراء ووكلاء وزارات المستقبل.



وأكد «المليجي»، أن هذه هى اسلسكا فرنسا واسلسكا مصر الوطنية المصرية بأحسن صورها، وأنه تم الاتفاق مع مجموعة جامعات أن يتم اعتبار الإدارة مهنة، فسواء كان طالب إدارة الأعمال، مهندس أو دكتور أو يعمل بأى مجال آخر فهو يمتهن مهنة جديدة لها أخلاقياتها ولها أساسياتها، وبالتالى اتفقنا على القسم اللى وقع عليه جميع خريجينا، وألقى دكتور على القسم على الخريجين الذين رددوه خلفه بدورهم.



ومن جانبه، شكر «زاءيري» جامعة «اسلسكا»، لقبولها تدريب القيادات في أوغندا.



يعتبر حفل التخرج السنوي هو تتويج لمجهود الطلاب خلال عامين من العمل الدؤوب والمتواصل للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال وهو أيضًا تكليل لمجهودات إسلسكا المستمرة منذ عام 1997 لتأهيل الكوادر المصرية بأحدث تقنيات وتطبيقات علوم الإدارة والقيادة.

