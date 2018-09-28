مجلس الفتاوى: الأزهر يعتمد الرأي الصالح للمجتمع في قانون الأسرة

قال الشيخ عبدالله سلامة، عضو مجلس الفتوي العالمي ووحدة لم الشمل، إن الأزهر مستقر على 15 عاما كسن قصوى لحضانة الطفل، ولكن القانون الجديد الذي يتم إعداده من قبل الأزهر لم يتم الإعلان عن السن الجديدة قبل موافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف.



أوضح سلامة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق على برنامجه نظرة المذاع علي فضائية صدي البلد، أن إظهار الأمور التي تدعو لها الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الأزهر، وعرض كل الآراء الفقهية التي وردت بخصوص حضانة الطفل.



وأشار عضو مجلس الفتوى العالمي، إلي أن هناك خمسة آراء فقهية خاصة بحضانة الطفل، منهم من قال 15 عاما السن المناسبة وبعضهم قال 7 أعوام.



وتابع، أن الأزهر يعتمد على الرأي الصالح للمجتمع المصري، من خلال القرآن الكريم والسنة.