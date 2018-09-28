أطفال غانا يرسلون باقة حب لمصر.. صور

احتفل مجموعة من الأطفال في دولة غانا بمبادرة أفريقيا وطن واحد التي أطلقها المصري الحسين حسان خبير التنمية المستدامة،ورفعوا صورته موجهين الشكر له ولمصر على هذه المبادرة الداعمة لهم والحاملة للمزيد من الود والتقارب والترابط المصري الأفريقي،مرسلين باقة حب وتحية سلام لحسان ولشعب مصر كافة.



وقال حسان ان سبب المبادرة أن أطفال القارة السمراء هم الأكثر حرمانا من التعليم والطفولة الصحيحة السليمة والخدمات الصحية، مقارنة بنظرائهم في دول أخرى.



ولفت حسان إلى انه طالب بتاريخ 19 مايو 2014 بشكل رسمى بسرعة إنشاء وزارة الدولة للشئون الأفريقية لأسباب عديدة هامة من بينها الدور الأفريقي في الحملة الدولية للوقاية ولمكافحة الإرهاب التي تقودها مصر.