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فن

أبو وزوجته يلفتان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
لفت المطرب أبو وزوجته الأنظار خلال حضورهما الحفل الختامي للدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا بالمدينة الساحلية على البحر الأحمر.

وحضر أبو وزوجته إلى السجادة الحمراء في ساعة مبكرة، واعتمدا في إطلالتهما على البساطة، ليجذبان الأنظار إليهما أمام عدسات المصورين.

وكانت شركة "أولد مترو" قد أطلقت أغنية "شربات" للفنان "أبو" على المسرح ضمن فعاليات مهرجان الجونة، بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة، وهي من كلمات والحان "أبو" وتوزيع "توما".
أبو وزوجته يلفتان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

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أبو وزوجته يلفتان الأنظار في ختام الجونة السينمائي

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