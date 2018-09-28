فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير

فاز فيلم "ما تعلاش على الحاجب" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم عربى قصير خلال مهرجان الجونة السينمائى للمخرج تامر عشرى .



وأكد " تامر عشرى" مخرج الفيلم خلال تصريحات تلفزيونية، امتنانه لمهرجان الجونة قائلا:"انا بعتبر بدايتى فى السينما بدأت مع بداية مهرجان الجونة السينمائى وبشكر كل القائمين على المهرجان وأتمنى أن يستمر".



تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر.



