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فن

جائزة أفضل فيلم قصير تذهب لـ أغنيتنا للحرب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
محمد نبيـل
اعلن كامل الباشا رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي،عن حصول فيلم اغنيتنا للحرب على جائزة أفضل فيلم قصير، وتسلمها المدير الفنى للمهرجان أمير رمسيس.

اللجنة ضمت فى عضويتها كلا من المخرجة الجورجية آنا أوروشادزة، التي فاز فيلمها "أم مخيفة" بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمبرمجة النمساوية دوريس بور.

الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

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