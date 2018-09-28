بهجت العبيدي: الخارجية المصرية تستحق التحية لجهودها تجاه أبناء الوطن

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن وزارة الخارجية المصرية برئاسة الوزير سامح شكري تقوم بجهود هائلة في كافة القضايا المصرية وأنها تنفذ على أكمل وجه تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع لها الخطة ويرسم لها الخطوط العامة لسياسة مصر الخارجية، وتأتي الوزارة بالجهد المطلوب لتحقيق خطة الرئيس.



وأضاف بهجت العبيدي، أن وزارة الخارجية المصرية تستحق التحية والإشادة على الدور الهام الذي تقوم به في الحفاظ على مصالح مصر الخارجية، وحماية أبناء الشعب المصري من خلال مؤسساتها المختلفة في الخارج.



وأشاد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بجهود وزارة الخارجية في الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في قبرص الشمالية والذي أعلنت عنه منذ قليل الخارجية المصرية لتثبت أن مصر لا يمكن أن تتقاعس عن الوقوف مع أبنائها حال وقوعهم في أي مشكلة في الخارج، وأن رعاية مصر لأبنائها لا يحدها حدود ولا يمنعها مانع.