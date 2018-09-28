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أخبار العالم

رويترز: أمريكا ستغلق قنصليتها في البصرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:10 م
القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية في البصرة
رويترز
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر قولها إن أمريكا ستغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بعد أعمال عنف.

وشهدت البصرة خلال الفترة الأخيرة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الأوضاع، وأحرق المتظاهرون مقر السفارة الإيرانية في البصرة.

وترددت أنباء منذ مساء أمس، عن استهداف المطار الدولي والقنصلية الأمريكية في البصرة ‏بثلاثة صواريخ، إلا أن السلطات العراقية نفت الأمر.‏

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