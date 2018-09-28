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فن

الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان الإيطالي فرانكونيرو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
نورا نبيل
قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة تكريم الفنان الإيطالي فرانكونيرو، عن مشواره السينمائي في الدورة الـ 34 المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أن الفنان الإيطالي فرانكونيرو ولد في مدينة بارما بإيطاليا، كما بدأ مسيرته الفنية عام 1962 ، حيث درس الاقتصاد قبل أن ينتقل إلى دراسة المسرح في مسرح ميالنو الصغير، ولعب أول.

دور رئيسي له في فيلم "جانغو" عام 1966 للمخرج سيرجيو كوربوتشي الذي ساهم في ظهوره في ثمانية أفلام خلال تلك السنة مما جعله يصبح واحد من الممثلين المشهورين.

وشارك خلال مسيرته الفنية بعدد كبير من الأفلام أبرزها فيلم "الكتاب المقدس في البداية"، و "عشرة أيام هزت العالم"، و"اعترافات رجل بوليس أمام المفتش العام"، كما يعد دوره في فيلم "21 ساعة في ميونخ"من أهم أفلامه الذي شارك فيها خلال مسيرته الفنية.

وبرع فرانكو نيرو في جميع الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي استمرت 50 عاما وإلى يومنا هذا هو واحد من أهم النجوم الإيطاليين في التاريخ.

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