المخرج السوري طلال ديركي: ربنا يحمى مصر.. فيديو

فاز فيلم الآباء والأبناء بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم وثائقى عربى للمخرج السوري طلال ديركي.



وأكد "ديركي" مخرج الفيلم خلال تصريحات تليفزيونية، عن سعادته الكبيرة بالجائزة قائلا: "أخيرا أخدت جائزة عربية ربنا يحمى مصر".



تختتم اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائى الذى بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر.

