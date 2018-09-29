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مرأة

قصة ارتداء سارة عبد الرحمن 30 كيسا بلاستيكا في إطلالتها بمهرجان الجونة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن
آية التيجي
ارتدت الممثلة سارة عبد الرحمن، في آخر ظهور خلال فعاليات مهرجان الجون السينمائي بدورته الثانية، توب باللون الأبيض، وعليه بعض الألوان البسيطة، والمصنوع من أكياس البلاستيك المعاد تدويرها، وهو ما أثار جدلا حول كيفية صنع الملابس من الأكياس البلاستيك.

وعلقت سارة، عبر حسابها الإلكتروني على "فيس بوك"، أن مصر تنتج ١٢ مليار كيس بلاستيكي في السنة، و١-٥٪‏ من هذا العدد يعاد تدويره، إلا أن الباقي يبقى مدة طويلة في قوالب القمامة، ومع التعرض للشمس يقوم بإفراز مادة سامة اسمها الميثان الذي يضر الإنسان، و بيجيله الأمراض منها السرطان، أو يستقر في البحر أو الصحراء عشان يهدد الثروة الحيوانية، حيث إن الغردقة بها الكثير من الشعاب المرجانية والتي تتعرض بالموت بسبب الأكياس البلاستيكية، القمامة كارثة محتاجين نعرف عنها أكتر عشان نبتدي نعمل أي حاجة تنقذ الموقف زي مثلا إعادة التدوير، أن هذه الأكياس لا يمكنها أن تتحلل ما بين ليلة وضحاها، ولكنها خطوة فعالة في كيفية إعادة تدوير الأشياء.

وعبرت سارة أنها سعيدة للغاية عن ارتدائها هذا الثوب والذي صنع من ٣٠ كيسا بلاستيكيا مُعاد تدويرها وذلك لأحد البرندات المصرية التي تدعى Upfuse، إذ أنه يقوم بتصنيع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة، وهما عادة بيصنعوا شنط فقط، إلا انهم رحبوا بفكرة تنفيذ التوب الخاص بها، اللي صممته الموهوبة إزميرالدا رضوان @esmeraldaradwanofficial، والتي قامت بصنع من نفس الخامة التي يقومون بها بصنع الحقائب، وذلك بواسطة سيدات من منشية ناصر اللي من خلال upfuse توفر لهم دخل ثابت يحميهم من العمل في وظيفة فصل القمامة المسببة لأمراض كثيرة أبرزها مرض التيتانوس.
قصة ارتداء سارة عبد الرحمن 30 كيسا بلاستيكا في إطلالتها بمهرجان الجونة.. صور
قصة ارتداء سارة عبد الرحمن 30 كيسا بلاستيكا في إطلالتها بمهرجان الجونة.. صور

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