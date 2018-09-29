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أخبار البلد

علاء مبارك يحيي ذكرى الزعيم الإفريقي مانديلا بتويتة ..فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أحيا علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ذكرى ميلاد الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

ونشر علاء مبارك فيديو لمانديلا في حوار تحدث خلاله عن الوضع الفلسطيني والأزمة مع إسرائيل، معلقا:"‏ذكري مانديلا ...نيلسون مانديلا : تعلمت ان الشجاعة ليست غياب الخوف ولكن القدرة علي التغلب عليه . مانديلا في مواجهة البروباغندا الأمريكية".

وكانت قد أحيت الأمم المتحدة ذكرى ميلاد مانديلا المئة بكشف النقاب عن تمثال له ، إهداء من حكومة جنوب إفريقيا للأمم المتحدة، تجسيدًا لقيمته التي نادت بالسلام والحرية.

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