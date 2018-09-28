بطلا الحرب الباردة و ولدي الأفضل من مهرجان الجونة

اعلن مهرجان الجونة السينمائى حصول بطلة فيلم الحرب البارده على جائزة أفضل ممثلة وهو الفيلم البولندى الذى سوف يمثل بولندا فى الأوسكار.



فيما حصل بطل الفيلم التونسى ولدى على جائزة أفضل ممثل، وهو للمخرج محمد بن عطية.



وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة أسماء بارزة مثل الممثل العربي العالمي علي سليمان، والنجمة المصرية منى زكي، والمخرج المغربي أحمد المعنوني، ومدير مهرجان برلين السينمائي الدولي الجديد كارلو شاتوبريان، إضافة إلى المنتج الكرواتي سيدومير كوالر.