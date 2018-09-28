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محمد فؤاد: 90% من الخلافات على حضانة الطفل تعود للاحتفاظ بالشقة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن سن حضانة الطفل بقانون الأسرة، ترتبط بشكل كبير بالصراع على المسكن، وأن 90% من الخلافات الزوجية على الحضانة بسبب الإحتفاظ بالشقة، مؤكدا أن الحاضن يحتفظ بالشقة أو العقار الذي يقيم فيه الطفل.

وأوضح فؤاد خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة المذاع علي فضائية صدي البلد، أنه في الأغلب يريد الرجل تقليص سن الحضانة حتى يستطيع استعادة الشقة، والمرأة تريد الزيادة للاحتفاظ بالشقة أطول فترة ممكنة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الذي يعرضه بمجلس النواب يريد ابعاد الشقة عن منطقة الصراع.

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