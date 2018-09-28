حفيد عبد الناصر: المخابرات الإسرائيلية لاحقتنا في يوغوسلافيا..فيديو

قال جمال خالد عبد الناصر، حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن فترة اتهام والده بقيادة تنظيم ثورة مصر الذي واجه الأمريكان والإسرائيليين في مصر كانت صعبة، مضيفا:" صدر قرار إلقاء القبض على والدي وهو متواجد خارج مصر، ونصحه الجميع بالبقاء خارج مصر حتى تتضح الرؤية ".



وأضاف "عبد الناصر" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"فترة تواجدنا خارج مصر كانت صعبة، لأننا كنا نتنقل من منزل لآخر كل ستة أشهر بسبب ملاحقة المخابرات الإسرائيلية لنا في يوغوسلافيا".



وتابع:" المخابرات اليوغوسلافية كانت تعطي والدي تقريرا عن أماكن تواجد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، حيث كانوا متواجدين في المدرسة وفي المربع السكني الذي نقطن فيه".



وأكمل:" ثم قرر والدي العودة إلى مصر وسلم نفسه للسلطات المصرية واستمرت المحاكمة ستة أشهر إلى أن تم إصدار الحكم في القضية بالبراءة".

