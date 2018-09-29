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منوعات

لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة، للاعب كمال أجسام عالمي وهو يشن هجوما عنيفا على حبيبته نتيجة غيرته قبل طعنها بالسكين وإدخالها في غيبوبة.

وبحسب صحيفة "ميرور"، اعتقلت الشرطة لاعب كمال الأجسام بول باشي 35 عاما، في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيجان الأمريكية، الشهر الماضي لمحاولته قتل حبيبته كريستينا بيري البالغة من العمر 22 عام، وحبس لاعب كمال الاجسام بكفالة قيمتها 5 ملايين دولار.

وقال المحققون إن لقطات الفيديو المسجل من داخل شقته الجاني بولاية ميتشيجان توضح المعتدي وهو ينظر في هاتف حبيبته وبعد وقت قصير لرؤيته لهاتفها دخلت حبيبته عبر الباب، فور دخول الضحية ركض الجاني نحوها وبدأ في مهاجمتها مستخدما العديد من الأدوات المنزلية.

وظهر الجاني عبر الفيديو وهو يلكم ويركل حبيته بعنف شديد، قرابة 40 دقيقة مما أدخلها في غيبوبة بين الحياة والموت وفقا للشرطة، تم ركل بيري أكثر من 100 مرة وطعن مرارا وتكرارا.
لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور
لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور
لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور
لاعب كمال أجسام يسحل حبيبته بـ 100 ركلة ويدخلها في غيبوبة.. صور

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