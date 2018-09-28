لافروف: روسيا بدأت تسليم منظومة اس 300 لدمشق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن نقل الإرهابيين من إدلب إلى نقاط أخرى أمر غير مقبول، "يجب إما تدميرهم أو تقديمهم للمحاكمة"، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.



وأكد لافروف أن روسيا بدأت بالفعل تسليم نظام الدفاع الصاروخي "اس 300" إلى دمشق.



وأشار الوزير الروسي إلى أنه هناك مليون مثال على التدخل الأمريكي الواضح في شؤون الدول الأخرى.