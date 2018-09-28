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أخبار العالم

لافروف: روسيا بدأت تسليم منظومة اس 300 لدمشق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:26 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
رحيم يسري
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن نقل الإرهابيين من إدلب إلى نقاط أخرى أمر غير مقبول، "يجب إما تدميرهم أو تقديمهم للمحاكمة"، بحسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأكد لافروف أن روسيا بدأت بالفعل تسليم نظام الدفاع الصاروخي "اس 300" إلى دمشق.

وأشار الوزير الروسي إلى أنه هناك مليون مثال على التدخل الأمريكي الواضح في شؤون الدول الأخرى.

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